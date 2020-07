Lea Michele lascia twitter per insulti e minacce (dopo il silenzio sulla scomparsa di Naya Rivera) (Di lunedì 13 luglio 2020) La notizia della tragica scomparsa nelle acque del lago Piru, in California, dell’attrice Naya Rivera, nota al grande pubblico per il ruolo di Santana Lopez nella serie tv Glee, è in cima tra i titoli dei tabloid da diversi giorni. Il corpo di Rivera non è ancora stato trovato dalle squadre soccorsi, ma il sospetto di annegamento è ormai sempre più forte. Nel frattempo, per la scelta di non dedicare alcun post sui social alla sua ex collega di set, Lea Michele, per tutti la perfettina e talentuosa Rachel Berry, è stata sottoposta a un linciaggio su Twitter davvero fuori da ogni misura. Leggi su vanityfair

