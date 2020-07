Le accudenti e astute mogli degli Umarell (Di martedì 14 luglio 2020) Sono ormai una celebrità internazionale, tant’è che persino il «Financial Times» ha dedicato loro un articolo che li osanna. L’Umarèl (mutato ormai in Umarell), che in bolognese significa Omino, nel plurale locale farebbe Umarì e gli anglosassoni hanno ribattezzato Umarells, è quel tipico uomo in pensione che trascorre la maggior parte del tempo a guardare gli altri lavorare soprattutto sui cantieri stradali o di consistenti palazzi. Per dire, se cercate su internet Umarell, ai primi posti vi compare la voce … Continua L'articolo Le accudenti e astute mogli degli Umarell proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

