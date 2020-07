«Kill Bill Vol. 3»: e se la protagonista fosse Zendaya? (Di lunedì 13 luglio 2020) Da quando Quentin Tarantino ha ammesso pubblicamente di stare ragionando su un terzo capitolo di Kill Bill, i fan non fanno che chiedersi da dove il regista partirà per imbastire la trama. Chi conosce il franchise sa, naturalmente, che lo spunto più elementare è offerto dalla vendetta di Nikki nei confronti della Sposa interpretata da Uma Thurman. Nel primo film, infatti, Black Mamba fa visita a Vernita Green, una delle assassine che fece strage il giorno delle sue nozze, uccidendola davanti agli occhi indifesi di sua figlia, Nikki appunto, che, con il beneplacito della stessa Sposa, avrà, una volta cresciuta, la possibilità di vendicarsi per l’uccisione della madre. https://twitter.com/IndieWire/status/1281599054682689536 Leggi su vanityfair

MarioManca : #KillBill3: e se la protagonista fosse Zendaya? - Voto10 : Vivica A. Fox vorrebbe Zendaya in un possibile terzo film di Kill Bill - IneEdSheeran : RT @_chaoticzelda: Maria Antonietta è un film di merda solo perché vi siete fissati che è così, come Kill Bill é un “capolavoro” solo perch… - airgibbo : RT @_chaoticzelda: Maria Antonietta è un film di merda solo perché vi siete fissati che è così, come Kill Bill é un “capolavoro” solo perch… - _chaoticzelda : Maria Antonietta è un film di merda solo perché vi siete fissati che è così, come Kill Bill é un “capolavoro” solo… -