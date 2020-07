John Travolta: é morta la moglie di tumore al seno (Di lunedì 13 luglio 2020) John Travolta annuncia su Facebook la morte della moglie dopo aver lottato contro il tumore al seno Dopo due anni di battaglia, è morta la moglie di John Travolta: l’annuncio ufficiale dell’attore di Facebook: È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha combattuto una lotta coraggiosa con l’amore eArticolo completo: John Travolta: é morta la moglie di tumore al seno dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

«Die Hart» - l'esilarante trailer della serie con Kevin Hart e John Travolta C'era una volta Die Heart e adesso c'è Die Hart , ovvero quando una vocale in meno fa una differenza sostanziale. Dimentichiamoci infatti la serie di film con Bruce Willis, qui il riferimento è parodico e gioca sul cognome di Kevin ...

C'era una volta Die Heart e adesso c'è Die , ovvero quando una vocale in meno fa una differenza sostanziale. Dimentichiamoci infatti la di film con Bruce Willis, qui il riferimento è parodico e gioca sul cognome di ... "Bam Bam Twist" - Santamaria balla come John Travolta nel nuovo videoclip di Achille Lauro L'attore Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra sono i protagonisti del nuovo videoclip di Achille Lauro , " Bam Bam Twist ". I due, nel filmato, si esibiscono nel famoso ballo della scena cult...

L'attore Claudio e la moglie Francesca Barra sono i protagonisti del di , " Bam Bam Twist ". I due, nel filmato, si esibiscono nel famoso ballo della scena cult... Achille Lauro nel video Bam Bam Twist cita Uma Thurman e John Travolta in Pulp Fiction Se Elodie con Ciclone ha reso omaggio all’omonimo film di Leonardo Pieraccioni, Achille Lauro con la sua Bam Bam Twist ha citato il film Pulp Fiction nella celebre scena del ballo fra Uma Thurman e John Travolta, qua interpretati dalla coppia ...

lindigesto_ : @Lostinata000 Una Thurman e John Travolta in Pulp Fiction in silenzio al tavolo del locale. - Deltacetum : Che male al cuore questa notizia di Kelly Preston. La vita è veramente veramente ingiusta. Che amore grande il suo… - MavethTheReaper : @DarrenLinder @girlsNcorpses @morgfair John Travolta tweeted it - irisais : WOW! La esposa de John Travolta ?? - ritchthekid : John Travolta si è fatto pelato e sembra Johnny Sins -

Ultime Notizie dalla rete : John Travolta John Travolta maestro di arti marziali? Ecco il primo, esilarante trailer di Die Hart Everyeye Serie TV Essere McEnroe, avere il dono del tennis e non saperlo gestire

Durante una partita di tennis il pubblico si aspetta spettacolo, agonismo, due giocatori che si massacrano per provare a superare i propri limiti, rabbia buona, quella che ti tiene in piedi, quella ch ...

CHARLIE DANIELS/ Il gigante del southern rock ha battuto il diavolo

Suonava di tutto, conosceva tutti, era un gigante instancabile: la morte di Charlie Daniels a 83 anni lascia la musica americana, ed in particolare il southern rock, orfana di uno dei suoi esuberanti ...

Durante una partita di tennis il pubblico si aspetta spettacolo, agonismo, due giocatori che si massacrano per provare a superare i propri limiti, rabbia buona, quella che ti tiene in piedi, quella ch ...Suonava di tutto, conosceva tutti, era un gigante instancabile: la morte di Charlie Daniels a 83 anni lascia la musica americana, ed in particolare il southern rock, orfana di uno dei suoi esuberanti ...