Inter-Torino, perchè Lukaku va in tribuna: le formazioni ufficiali (Di lunedì 13 luglio 2020) Lukaku non ce la fa e va in tribuna, la prima notizia di questo Inter-Torino è l’assenza definitiva dell’attaccante. Il belga, infatti, aveva accusato dei problemi fisici in settimana e la sua presenza era in forte dubbio per il posticipo della 32a giornata. Conte ha deciso comunque di convocarlo ma alla fine il bomber nerazzurro non va nemmeno in panchina perché evidentemente non ha recuperato dal problema che gli farà quindi saltare la gara contro i granata. Di seguito intanto le formazioni ufficiali delle due squadre: Inter (3-4-1-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Lautaro, Sanchez Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, ... Leggi su italiasera

