Inter, Godin: «Obiettivo secondo posto. Futuro? Voglio restare qui» (Di lunedì 13 luglio 2020) Diego Godin ha parlato al termine della partita vinta contro il Torino: le dichiarazioni del difensore dell’Inter Diego Godin, difensore dell’Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria contro il Torino. PRESTAZIONE – «Quando siamo in difficoltà l’importante è vincere, in ogni modo. Oggi è successo, dopo aver preso un gol inaspettato. Il Torino non ha mai superato la metà campo, penso sia una vittoria meritata». RAMMARICO – «Ci voltiamo indietro solo per imparare, il passato è passato. Guardiamo avanti perché abbiamo un’opportunità per restare secondi. A fine campionato vedremo dove saremo, la Juventus ormai è irraggiungibile». MIGLIOR Godin ... Leggi su calcionews24

