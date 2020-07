Incidente a Predazzo, scontro tra due auto in galleria: morto bimbo di 11 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Incidente a Predazzo, scontro tra due auto: morto bimbo di 11 anni È morto dopo aver passato due giorni in ospedale il bimbo di 11 anni che sabato scorso è rimasto coinvolto insieme alla famiglia in un Incidente stradale in Trentino, sulla strada provinciale 232 che collega Predazzo con Ziano di Fiemme. Fin dal primo momento le sue condizioni erano apparse disperate: il bambino, tuttavia, è sempre rimasto cosciente dopo l’Incidente. La mamma si trova invece al momento ricoverata in terapia intensiva e in prognosi riservata all’ospedale Santa Chiara di Trento, mentre il padre è ricoverato a Trento ma non è a rischio di vita. ... Leggi su tpi

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Incidente di Predazzo, non ce l'ha fatta il bambino di 11 anni - TGR Trento - TgrRaiTrentino : Incidente di Predazzo, non ce l'ha fatta il bambino di 11 anni - TGR Trento -