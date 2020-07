Fiorentina, Ribery sta bene: contro il Lecce ci sarà (Di lunedì 13 luglio 2020) Franck Ribery sta bene. Arriva una notizia positiva per la Fiorentina a pochi giorni dal delicatissimo match salvezza contro il Lecce mercoledì sera al Via del Mare. Il fuoriclasse francese era stato sostituito per infortunio contro il Verona da Iachini, ma evidentemente solo a scopo precauzionale, visto che stando a quanto scrive FirenzeViola.it, l’ex Bayern Monaco non ha alcun problema fisico e la sua presenza in terra salentina non è a rischio. Leggi su sportface

