È morta Kelly Preston, attrice e moglie di John Travolta (Di lunedì 13 luglio 2020) È morta nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio 2020 Kelly Preston, moglie di John Travolta, in lotta da due anni con un aggressivo cancro al seno. Aveva 57 anni. A darne notizia lo stesso attore con un post pubblicato su Instagram. Visualizza questo post su Instagram It is with a very heavy heart that I inform you that my beautiful wife Kelly has lost her two-year battle with breast cancer. She fought a courageous fight with the love and support of so many. My family and I will forever be grateful to her doctors and nurses at MD Anderson Cancer Center, all the medical centers that have helped, as well as her many friends and loved ones who have been by her side. Kelly’s love ... Leggi su blogo

