Da Forlì alla Sicilia, al via il 'Future on the road': la crisi climatica non va in vacanza (Di lunedì 13 luglio 2020) Mare, collina, città, cibi, tradizioni e curiosità. Tutto 'condito' da pillole informative sui temi portati avanti da Fridays For Future. E' iniziato da Piazza Saffi il viaggio dei giovani ...

Previsioni meteo Forlì, lunedì, 13 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata ...

Fino alla Sicilia con l’auto elettrica

Una vacanza tra amici che è anche un gesto simbolico. Partono oggi alle 18.30 da piazza Saffi i sei giovani attivisti di Fridays for Future, che raggiungeranno la Sicilia sua una Tesla Model X, ...

