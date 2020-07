Cristina Plevani, la confessione su Pietro Taricone: “10 anni fa la sua famiglia mi chiese di non nominarlo” (Di lunedì 13 luglio 2020) Cristina Plevani, la confessione su Pietro Taricone Dentro la casa del Grande Fratello il celebre concorrente Pietro Taricone ha avuto un relazione con la vincitrice Cristina Plevani. È stata la prima coppia nata nel reality, ma conclusa l’esperienza televisiva tra di loro il rapporto si è inclinato. L’ex bagnina bresciana ha rilasciato di recente un’intervista al settimanale Di Più nella quale ha rivelato come sono andate davvero le cose con Pietro Taricone, morto in un tragico incidente con il paracadute nel 2010. “Pietro era il maschio dominante. Trasmetteva serenità e sicurezza mentre io, purtroppo, ero fragile come un cristallo. ... Leggi su tpi

