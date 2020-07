Chiaiano, un murales per il tabaccaio ucciso: il ricordo (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ad un anno dalla scomparsa di Ulderico Esposito la città di Napoli gli dedica un murales. A Chiaiano il ricordo per il tabaccaio ucciso nel luglio 2019. Questa mattina all’ingresso della metropolitana del quartiere a Nord di Napoli è stata realizzata “La vera Gioia è…”, opera dell’artista Raffo Art, patrocinata dal Comune di Napoli. A prendere parte all’iniziativa anche la moglie Daniela e le figlie Lucia e Alessia, insieme a numerose figure delle istituzioni napoletane. “È stato – spiega l’assessore alla Legalità Alessandra Clemente – toccante ed emozionante per tutti noi assistere alla creazione dello splendido murales di Raffo che ha permesso ... Leggi su anteprima24

intenseitaliano : Napoli, nella metro di Chiaiano murales in ricordo di Ulderico Esposito, il tabaccaio ucciso - NapoliToday : #Cronaca Un murale per il tabaccaio ucciso nella metro di Chiaiano - Yogaolic : RT @mattinodinapoli: Napoli, nella metro di Chiaiano murales in ricordo di Ulderico Esposito, il tabaccaio ucciso - MARCOPRIMO84 : Il Mattino Mobile: Napoli, nella metro di Chiaiano murales in ricordo di Ulderico Esposito, il tabaccaio ucciso - ilsanto83 : RT @mattinodinapoli: Napoli, nella metro di Chiaiano murales in ricordo di Ulderico Esposito, il tabaccaio ucciso -