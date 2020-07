Benzina, diesel e gpl: calma sulla rete, fermi i prezzi consigliati (Di lunedì 13 luglio 2020) Prosegue la fase di calma sulla rete carburanti italiana: le compagnie continuano a rimanere ferme sui prezzi raccomandati e le medie dei prezzi praticati sul territorio non mostrano particolari variazioni. Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati alle 8 di ieri comunicati dai gestori all’Osservaprezzi carburanti del Mise, emerge che il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della Benzina resta a 1,411 euro al litro, con i diversi marchi compresi tra 1,411 e 1,429 euro/litro (no logo 1,392). Il prezzo medio praticato del diesel è a 1,293 euro/litro (1,294 venerdì), con le compagnie posizionate tra 1,292 e 1,313 euro/litro (no logo 1,273). Quanto al servito, per la verde il prezzo medio ... Leggi su meteoweb.eu

Se nel mercato del nuovo il diesel continua la sua discesa, nel settore dell'usato è ancora il più venduto con grande margine sul benzina. Quasi due auto su tre vendute online sono a gasolio.

Stefano Virgilio, Responsabile Comunicazione Opel Italia, racconta le qualità della nuova Opel Corsa-e. Disponibile anche Diesel (1.5) e benzina (1.2) è più leggera e bassa rispetto al passato.

