Barbara D'Urso torna a settembre su Canale 5 con Live - Non è la D'Urso (Di lunedì 13 luglio 2020) Il talk show Live - Non è la d'Urso è stato confermato per il ritorno a settembre su Canale 5, sempre in prima serata e con Barbara D'Urso alla conduzione. Live - Non è la D'Urso tornerà a settembre su Canale 5, precisamente il 13 come Barbara D'Urso aveva annunciato in chiusura di stagione. Dopo il meritato riposo estivo, la conduttrice partenopea tornerà quindi ad occupare il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset con il talk show della domenica sera. Barbara D'Urso ha salutato i ... Leggi su movieplayer

rositalory1 : Dunque parlate di sesso e cose simili per aumentare i vostri follower ? Wow. Già vi ci vedo tra qualche anno in t… - Saverio_94 : Qui c'è da fare una petizione per mandare a casa Pierluigi Diaco, altro che Barbara D'Urso. - Nick22Nap : @Gise__017 Vincenzo di Lucia. È un talento vedi pure le imitazioni di Mara venier, barbara d'urso, maionchi... - DanP7711 : @RobertoRedSox @RedSox Defollow se ti vedo da Barbara D'Urso. - Libellu94075051 : Come faccio #perScrivere a Barbara D' Urso, per 'prescriverle' un po' di riposo ?? #UnTemaAlgiorno ?????? -