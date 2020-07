Autostrade, tonfo in borsa, -15%, alla vigilia della decisione su revoca. Conte: se ponti crollano sanzionare responsabili (Di lunedì 13 luglio 2020) Una vigilia dai toni foschi quella della riunione del Consiglio dei ministri che prenderà in esame l'ultimo tentativo di Aspi di evitare la revoca della concessione autostradale. La stessa società ha ... Leggi su tg.la7

marino29b : RT @LaNotiziaTweet: Tonfo in borsa per i #Benetton. In attesa delle decisioni del Governo il titolo di #Atlantia sprofonda a -15%. La revoc… - FPuggini : RT @LaNotiziaTweet: Tonfo in borsa per i #Benetton. In attesa delle decisioni del Governo il titolo di #Atlantia sprofonda a -15%. La revoc… - titina49 : RT @LaNotiziaTweet: Tonfo in borsa per i #Benetton. In attesa delle decisioni del Governo il titolo di #Atlantia sprofonda a -15%. La revoc… - Danireport : RT @LaNotiziaTweet: Tonfo in borsa per i #Benetton. In attesa delle decisioni del Governo il titolo di #Atlantia sprofonda a -15%. La revoc… - ManuPalo67 : #Fase3 beneee dicasi karma ! #revoca ?? Tonfo in borsa per i #Benetton. In attesa delle decisioni del Governo il t… -