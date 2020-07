Antonella Clerici | La RAI boccia la sua idea, ma parte un nuovo show (Di lunedì 13 luglio 2020) Antonella Clerici era certa di riuscire a coniugare la vita familiare con quella lavorativa ma dovrà (di nuovo) piegarsi al volere della RAI. Il motivo per cui aveva deciso di lasciare La Prova del Cuoco, facendo rimanere tanti fedelissimi telespettatori “orfani” della loro conduttrice preferita, era la famiglia. Antonella Clerici, infatti, ha spiegato in più di un’occasione che il … L'articolo Antonella Clerici La RAI boccia la sua idea, ma parte un nuovo show è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

blogtivvu : Palinsesti Rai1, anticipazioni e novità: Lorella Cuccarini e Antonella Clerici - lillydessi : E’ sempre mezzogiorno per Antonella Clerici - - Unf_Tweet : Per Antonella Clerici ben due nuovi programmi tv, ma come farà? - zazoomnews : Per Antonella Clerici ben due nuovi programmi tv ma come farà? - #Antonella #Clerici #nuovi #programmi - VperVero : RT @davidemaggio: E’ sempre mezzogiorno per Antonella Clerici -