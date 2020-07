Agente Barrow: «C’è stato un contatto con il Napoli» (Di lunedì 13 luglio 2020) L’Agente di Musa Barrow ha raccontato un retroscena di mercato sull’attaccante del Bologna, vicino al Napoli Luigi Sorrentino, Agente di Musa Barrow, ha svelato un retroscena di mercato sull’attaccante del Bologna. «Da ciò che so, c’è stato un contatto l’anno scorso per uno scambio tra Barrow e Inglese, me l’ha detto l’Atalanta, ma poi non si è fatto nulla. L’Atalanta voleva inserire il ragazzo nella trattativa, ma il Napoli voleva monetizzare e l’ha fatto abilmente con il Parma. Napoli è una grandissima piazza, come si può escluderla? Mi farebbe piacere portarlo lì». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

