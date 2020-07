Zidane su James Rodriguez: “Gioca meno di altri? Tutti danno il loro contributo” (Di domenica 12 luglio 2020) Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia del match da disputare contro il Granada. Di seguito le sue parole riportate da AS. “Qui non dobbiamo fare i conti, dobbiamo solo vincere le partite. Adesso occorre pensare a quella di domani. Hazard è con noi, questo è l’importante. James Rodriguez? Alcuni giocatori vengono utilizzati meno di altri, ma Tutti contribuiscono alla squadra. Io non disprezzo nessuno.” Foto: Sito ufficiale Real Madrid L'articolo Zidane su James Rodriguez: “Gioca meno di altri? Tutti danno il loro contributo” proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla

LONDRA-"James Rodriguez mi piace molto come giocatore. Quando ho lasciato Madrid mi ha seguito al Bayern e mi è stato accostato sia quando ero al Napoli che ora qui. Mi piace molto ma è un giocatore d ...

Calciomercato Napoli: James Rodriguez torna d'attualità

