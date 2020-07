Theo Hernandez, il retroscena: poteva essere del Napoli (Di domenica 12 luglio 2020) Napoli e Milan si affronteranno questa sera per la gara valida per la 32^ giornata di Serie A. Tra i protagonisti ci sarà Theo Hernandez, terzino rossonero, che solamente pochi mesi fa avrebbe potuto vestire proprio la maglia azzurra. Infatti, curioso il retroscena che poco tempo fa aveva svelato lo stesso esterno mancino poi convinto da Paolo Maldini a scegliere il Diavolo.Theo Hernandez: presente al Milan con retroscenacaption id="attachment 862489" align="alignnone" width="359" Theo Hernandez (Getty Images)/caption"Potevo andare al Napoli, la trattativa con gli azzurri era molto calda . Ho parlato con Carlo Ancelotti. In realtà sono stato anche ad un passo dal Bayer Leverkusen e ho avuto ... Leggi su itasportpress

Zoe Cristofoli - surf tra le onde : arriva il commento di Theo Hernandez Giornata tra le onde per Zoe Cristofoli , compagna del terzino del Milan Theo Hernandez . La modella si è dedicata al surf e al termine dell’intensa avventura, ha postato qualche scatto sul proprio profilo Instagram. “02:02 ...

Giornata tra le per Zoe , compagna del terzino del Milan . La modella si è dedicata al e al termine dell’intensa avventura, ha postato qualche scatto sul proprio profilo Instagram. “02:02 ... Milan - Theo Hernandez : «Il Real Madrid mi ha cambiato la vita» – FOTO Sul proprio profilo Twitter Theo Hernandez ha ricordato il giorno del suo ingaggio con il Real Madrid che ha dato una svolta alla sua carriera Il terzino del Milan , Theo Hernandez , ha voluto così ricordare il suo ingaggio con il Real ...

Sul proprio profilo Twitter ha ricordato il giorno del suo ingaggio con il che ha dato una svolta alla sua carriera Il terzino del , , ha voluto così ricordare il suo ingaggio con il ... Milan - Caressa svela i due retroscena di Boban su Theo Hernandez e Bennacer Il Milan si gode un 2020 da urlo grazie a due calciatori in particolare. Due pedine che hanno permesso ai rossoneri, ma soprattutto a Stefano Pioli, da un 2019 - soprattutto la parte finale - da incubo. Una risalita che ha permesso di tornare a ...

