Tartarughe Caretta Caretta, un localizzatore sul carapace per seguirne la rotta (Di domenica 12 luglio 2020) Il 70% di questa specie sceglie le coste joniche calabresi per nidificare. Ma i successivi spostamenti restano un mistero. Con l'aiuto di un trasmettitore satellitare posizionato su un esemplare, la onlus Caretta Calabria Conservation potrà finalmente ricorstruire la rotta delle... Leggi su repubblica

Due tartarughe caretta caretta rimesse in libertà a Genova Questa mattina Trecentina e Camilla-Regina, due tartarughe marine della specie caretta caretta curate all’Acquario di Genova , sono tornate al mare dal tratto di lido demaniale in uso all’esercito italiano in corso Italia a Genova . ...

Giornata mondiale delle Tartarughe : Rio Mare recupera 64 tartarughe Caretta Caretta In occasione della Giornata mondiale delle tartarughe , Rio Mare annuncia che, negli ultimi 4 anni, sono state recupera te 64 tartarughe Caretta Caretta – grazie alla partnership con l'Area Marina Protetta Isole Egadi (A.M.P.) e che ...

Calabria - tornano a nidificare le tartarughe Caretta caretta Per il rallentamento dei traffici via mare dovuti al Covid-19 e per le temperature più elevate del solito, le uova sono state deposte in anticipo sulla spiaggia di Brancaleone

