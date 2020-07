“Sì, lo voglio”. Fiori d’arancio per il figlio del super vip: a 21 anni ha già le idee chiarissime (Di domenica 12 luglio 2020) David e Victoria Beckham, l’emozione diventa contagiosa. Si festeggia in casa Beckham per un evento che stravolge per il meglio la vita di tutti. Il figlio 21enne, Brooklyn, si sposerà presto con l’attrice 25enne Nicola Peltz. Tutto ufficiale, infatti è lui stesso a rendere pubblico l’annuncio e condividere con i fan la sua incontenibile emozione. “Due settimane fa ho chiesto alla mia anima gemella di sposarmi e lei ha detto sì. Sono la persona più fortunata del mondo. Prometto di essere il marito migliore e, un giorno, il papà migliore”. Il post reso pubblico sul profilo Instagram non poteva che essere accolto tra cascate di cuori e auguri. Tra i commenti anche quello di mamma Victoria.



. “La notizia più bella”. Evidentemente la giovane attrice, conosciuta appena un anno fa, è ... Leggi su caffeinamagazine

“Sì - lo voglio”. Fiori d’arancio per il figlio del super vip : a 21 anni ha già le idee chiarissime David e Victoria Beckham, l’emozione diventa contagiosa. Si festeggia in casa Beckham per un evento che stravolge per il meglio la vita di tutti. Il figlio 21enne, Brooklyn, si sposerà presto con l’attrice 25enne Nicola Peltz. ...

David e Victoria Beckham, l’emozione diventa contagiosa. Si festeggia in casa Beckham per un evento che stravolge per il meglio la vita di tutti. Il 21enne, Brooklyn, si sposerà presto con l’attrice 25enne Nicola Peltz. ... “Sì - lo voglio” può aspettare : tutti i matrimoni dei vip rimandati a causa del coronavirus Nel corso di questi mesi il diffondersi del coronavirus ha bloccato la quotidianità e anche... L'articolo “Sì, lo voglio” può aspettare: tutti i matrimoni dei vip rimandati a causa del coronavirus proviene da ...

IansoIo : @andorssian Ma appunto Quando l’ho visto d’aspetto volevo piangere? Sí (voglio i miei attore con il nasone rights)… - Jay46351 : @stabbed @b4bygirlgdr Si voglio leccartela - ValentinaKermit : Ieri sera ho cenato con questa tartare di fassona e questo baccalà mantecato sopra la polenta fritta e devo dire ch… - aoutlentilles : mamma mia fuori da questa sessione estiva recupero tutte le altre saghe di rick riordan perché sì voglio leggere co… - jiminvpromise : @letterstomoonie no ok COMUNQUE SI VOGLIO PIANGE -

Ultime Notizie dalla rete : “Sì voglio”