"Palamara, il magistrato pentito lo dimostra: siamo in un regime". Magistratura, la rabbia di Minzolini (Di domenica 12 luglio 2020) Lezione e polemica firmata Augusto Minzolini su Twitter. Lezione sulla Magistratura italiana e polemica con Corradino Mineo. Ad aprire le danze è proprio Minzo, che scrive: "Il silenzio con cui la stragrande maggioranza dei quotidiani fa finta di niente di fronte all'annuncio di un ex-presidente dell'associazione magistrati di parlare sulla condanna di Silvio Berlusconi dimostra una cosa: siamo in un regime. Eppoi si meravigliano se non si vendono più i giornali". Il riferimento di Minzolini è alle ultime dichiarazioni di Luca Palamara. Ecco che a quel punto si inserisce Mineo: "Augusto, prova a sostituire la formula ex presidente della associazione magistrati con il nome Palamara e sentirai una nota stonata nel ... Leggi su liberoquotidiano

MZampedroni : RT @Libero_official: 'Se trovo un magistrato pentito lo ascolto. Ma in #Italia siamo davvero pochi a farlo': #magistratura e #Palamara, lo… - GirolamoRosetin : RT @Libero_official: 'Se trovo un magistrato pentito lo ascolto. Ma in #Italia siamo davvero pochi a farlo': #magistratura e #Palamara, lo… - Libero_official : 'Se trovo un magistrato pentito lo ascolto. Ma in #Italia siamo davvero pochi a farlo': #magistratura e #Palamara,… - BorbonicaNapoli : @Nai1926_ @SerieA Un magistrato in Italia che faccia rispettare la legge, è un utopia. Palamara ha fatto danni che ce li porteremo x anni. - medicojunghiano : RT @riktroiani: ??Caos procure, si dimette #CosimoFerri, magistrato in aspettativa e parlamentare di Italia viva alla Camera. I probiviri do… -