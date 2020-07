Moto2, GP Spagna Jerez 2020 in tv: programma, date, orari e come vederlo in diretta streaming (Di domenica 12 luglio 2020) Il programma completo con le date e gli orari per il Gran Premio di Spagna, valevole per il secondo appuntamento del Mondiale 2020 di Moto2, in programma da venerdì 17 a domenica 19 luglio sul circuito Angel Nieto di Jerez. Venerdì 17 luglio si comincia con le prime due sessioni di prove libere, una in programma alle ore 10:55 e la seconda alle ore 15:10. Sabato 18 sarà il momento delle le prove libere 3 alle ore 10:55. Nel pomeriggio si torna in pista. alle ore 15:10 per le qualifiche. Domenica 19 warm-up alle ore 8:50 e gara alle ore 12:20 Tutto il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta tv sui canali di Sky Sport dedicati alla MotoGP, oltre che in ... Leggi su sportface

Montemurlo, 12 luglio 2020 - Palestra "fai da te" a casa durante il lockdown. Poi allenamenti in bici, percorrendo decine e decine di chilometri sia sulle strade di casa che in Trentino (in una sessio ...

