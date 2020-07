Montagna, bloccato a 2000m a Forcella Duranno: salvato dal Soccorso Alpino (Di domenica 12 luglio 2020) Un escursionista di Susegana è stato tratto in salvo dal Soccorso Alpino e speleologico stazione Valcellina, Pordenone, questo pomeriggio tra le 14 e le 16. L’uomo stava compiendo da solo un itinerario ad anello: era partito al mattino dalla località Ponte Compol in Val Cimoliana ed era transitato per Casera Lodina raggiungendo Forcella Duranno e ritornando per Forcella dei Frati è rimasto bloccato in un tratto esposto con roccette di primo grado tra la Forcella e il Bivacco Greselin a circa 2000 metri di altitudine non riuscendo più a proseguire. Fortunatamente in quel punto il telefono cellulare aveva campo sufficiente e l’uomo è riuscito ad avvisare il numero unico 112 chiedendo aiuto. Durante la chiamata sono ... Leggi su meteoweb.eu

Rimane bloccato in montagna: soccorso e tratto in salvo

I soccorritori lo hanno accompagnato in un altro punto nel quale l'elicottero ha potuto ritornare a prenderlo per ricondurlo a valle CIMOLAIS.Un escursionista di Susegana, M. M. del 1972, è stato trat ...

Dal Nord Ovest - Parapendista bloccato sulla parete della montagna, spettacolare intervento del Soccorso Alpino FOTO

Intervento del Soccorso Alpino Valdostano questo pomeriggio poco dopo le ore 14 sulla Cresta del Brouillard (Courmayeur) per il recupero di un parapendista caduto e rimasto bloccato in parete. Si trat ...

