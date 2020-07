LIBRI: Marco Tullio Barboni torna con il suo Merlino il Mago (Di domenica 12 luglio 2020) Merlino, il magico bovaro.Il Mago è tornato!Con una veste grafica totalmente nuova ed una cornice decisamente accattivante,a grande richiesta è tornata sul mercato, per la gioia di lettori giovani e menogiovani, la vicenda di Merlino, il magico bovaro, e del suo amato padrone, loscrittore protagonista. Un nuovo editore, Paguro Edizioni, con un sentiment ancorapiù positivo per un legame indissolubile uomo/animale che sfugge alle ragioni ditempo e spazio.Dalla storia reale di Merlino a quella letteraria, Marco Tullio Barboni ha immortalatocon sapienza ed amore il tenero ricordo del suo fidato amico, compagno di vitaquotidiana per 8 anni, che rappresenta in verità tutti gli indissolubili legami similariche ... Leggi su laprimapagina

