La Gazzetta sentenzia sulla moviola di Juventus-Atalanta: i due rigori ci stanno (Di domenica 12 luglio 2020) Arriva in queste ore la sentenza da parte della Gazzetta dello Sport a proposito della moviola di Juventus-Atalanta, soprattutto per quanto riguarda i due calci di rigore che sono stati assegnati alla compagine bianconera. Nonostante lo stesso Gasperini non abbia reso particolarmente aspra la polemica per le decisioni di Giacomelli, in tanti sui social hanno sollevato dubbi a proposito della correttezza delle suddette valutazioni. Decisioni delicate che, complice la sconfitta della Lazio in casa contro il Sassuolo, potrebbero aver indirizzato in modo decisivo il discorso scudetto. La sentenza della Gazzetta sulla moviola di Juventus-Atalanta Fermo restando che il secondo rigore a favore della Juventus sia risultato da ... Leggi su bufale

La Gazzetta sentenzia sulla moviola di Juventus-Atalanta: i due rigori ci stanno

Il secondo verdetto della stagione in Premier arriva dal basso: il Norwich è la prima squadra a retrocedere in Championship. Il 4-0 del West Ham sul campo del gruppo di Daniel Farke è una sentenza: po ...

Atalanta, dall'Allianz Stadium una sentenza: esame Champions superato - Sportmediaset

Dalla ripartenza del calcio italiano, il Papu alla 300.a gara in Serie A, è il giocatore che ha fornito più assist nei cinque maggiori campionati europei (sei, come Messi). Ottimo Zapata, benissimo Ma ...

