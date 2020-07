Juventus, Dybala: “Partita dura, ma un passo in avanti”. Buffon gli fa eco: “Un punto che vale oro” (Di domenica 12 luglio 2020) “Partita dura, ma un passo in avanti…”. Così Paulo Dybala tramite Twitter commenta il sofferto pareggio della Juventus all’Allianz Stadium contro l’Atalanta. Queste, invece, le parole di Leonardo Bonucci che considera la gara di ieri sera come “un passo importante verso l’obiettivo. Soffrire da Squadra e’ il segnale più importante che potevamo dare a noi stessi”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Gigi Buffon: “Un punto che vale oro! Avanti Juve!”. Leggi su sportface

Dybala Juventus - rinnovo o addio? Paratici chiarisce il futuro della Joya Dybala Juventus – Anche contro l’Atalanta Paulo Dybala è stato uno dei migliori in campo e la Juventus sa benissimo di poter sempre contare su di lui. Anche se non ha segnato, sono state tante le sue iniziative in campo ...

– Anche contro l’Atalanta Paulo è stato uno dei migliori in campo e la sa benissimo di poter sempre contare su di lui. Anche se non ha segnato, sono state tante le sue iniziative in campo ... Juventus - Paratici apre al rinnovo di Dybala : “Sarà il nostro futuro” La Juventus è chiamata a chiudere definitivamente il discorso scudetto contro l'Atalanta. Un match importante per i bianconeri, reduci dal k.o. rimediato contro il Milan. La sconfitta è rimasta impressa nella memoria dei tifosi e del ...

La è chiamata a chiudere definitivamente il discorso scudetto contro l'Atalanta. Un match importante per i bianconeri, reduci dal k.o. rimediato contro il Milan. La sconfitta è rimasta impressa nella memoria dei tifosi e del ... Juventus - Paratici : «Sconfitta contro il Milan? Andiamo avanti. Su Dybala..» Fabio Paratici, direttore dell’aria tecnica della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro l’Atalanta Il direttore dell’aria tecnica della Juventus, Fabio Paratici, ha così parlato prima del ...

