Inter, nuovi problemi per Vecino: contro il Torino non ci sarà (Di domenica 12 luglio 2020) Vecino nuovamente infortunato Brutte notizie per Antonio Conte alla vigilia di Inter-Torino. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’allenatore dovrà rinunciare nuovamente a Matias Vecino. L’uruguaiano “torna indisponibile per il riacutizzarsi dell’infiammazione al ginocchio”. Oltre a lui, sempre a centrocampo, saranno assenti anche Barella e Sensi L'articolo Inter, nuovi problemi per Vecino: contro il Torino non ci sarà proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine

