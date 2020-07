Il Governo al lavoro sul Dpcm Conte: "Ora siamo più attrezzati" (Di domenica 12 luglio 2020) I numeri dell'Oms sulla diffusione dell'epidemia fanno scattare nuovamente l'allerta anche in Italia: oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

Governo al lavoro sul Dpcm - Conte "Ora più attrezzati" AGI - Oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi. I numeri dell'Oms sulla diffusione dell'epidemia nel mondo fanno scattare nuovamente l'allerta anche in Italia. "Duecentoventimila contagi Covid in un solo giorno a ...

AGI - Oltre 200mila casi di Covid-19, al mondo, per tre giorni consecutivi. I numeri dell'Oms sulla diffusione dell'epidemia nel mondo fanno scattare nuovamente l'allerta anche in Italia. "Duecentoventimila contagi Covid in un solo giorno a ... Mascherine e lotta agli assembramenti. Il governo al lavoro sul nuovo Dpcm anti-coronavirus Coronavirus, governo al lavoro sul nuovo Dpcm . Confermate le Mascherine nei luoghi chiusi e il divieto di assembramenti. Il governo lavora al nuovo Dpcm con il quale andrà a prorogare le norme contro il la diffusione del coronavirus.

Governo : staff Di Maio su incontro Draghi - 'ministro al lavoro - complotti lasciamo ad altri' Roma, 10 lug. (Adnkronos) – "Siamo enormemente sorpresi e dispiaciuti dall'approssimativa ricostruzione di alcuni organi di stampa circa l'incontro tra il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e l'ex presidente ...

Scontro sullo stato d'emergenza: il governo lavora al dpcm

Come anticipato da Giuseppe Conte, il governo poi va verso la proroga dello stato di emergenza in scadenza a fine mese. E le comunicazioni del ministro alle Camere, martedì, potrebbero essere una ...

Quota 100, il viceministro Misiani: "Non ci sarà proroga dopo il 2021"

Quota 100 scade nel 2021 e non verrà prorogata. Ma fino a quel momento, non sarà in discussione. Lo ha ribadito Antonio Misiani, viceministro pd all’Economia, in una intervista, nella quale l’esponent ...

Come anticipato da Giuseppe Conte, il governo poi va verso la proroga dello stato di emergenza in scadenza a fine mese. E le comunicazioni del ministro alle Camere, martedì, potrebbero essere una ...

Quota 100, il viceministro Misiani: "Non ci sarà proroga dopo il 2021"

Quota 100 scade nel 2021 e non verrà prorogata. Ma fino a quel momento, non sarà in discussione. Lo ha ribadito Antonio Misiani, viceministro pd all'Economia, in una intervista, nella quale l'esponent ...