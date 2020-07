GP Stiria Hamilton vince davanti a Bottas e Verstappen (Di domenica 12 luglio 2020) Lewis Hamilton domina il GP di Stiria conquistando l’85esima vittoria della sua straordinaria carriera, a -6 dal record di Michael Schumacher. Il sei volte campione del mondo non saliva sul podio dell’A1 Ring dal 2016, anno della sua ultima vittoria in Austria. L’inglese è ora a 37 punti, a sei lunghezza dal leader Valtteri Bottas che oggi è arrivato secondo grazie ad un’ottima strategia del suo muretto box, riuscendo poi a superare nel finale Max Verstappen. L’olandese non ha mai dato l’impressione di poter reggere il ritmo gara delle Mercedes e nel finale ha dovuto cedere anche al finlandese che montava gomme più fresche. La bagarre tra i due è stata fantastica con Bottas che aveva già chiuso un sorpasso con il DRS nella ... Leggi su sport.periodicodaily

F1 - GP Stiria : vince Hamilton su Bottas. Ferrari ritirate. Leclerc : 'Chiedo scusa a Vettel' Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. - Charles ...

Seb hasn't got any faults today. I've let the team down after them working a whole week to bring the updates early. Too eager to gain those places in the first lap. I will learn from it. - Charles ... Gp Stiria - vince Hamilton davanti a Bottas e Verstappen SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il Gp di Stria, seconda prova del mondiale di F.1, precedendo sul traguardo del circuito di Spielberg il compagno di squadra Valtteri Bottas . Prima vittoria stagionale per il britannico ...

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Lewis il Gp di Stria, seconda prova del mondiale di F.1, precedendo sul traguardo del circuito di Spielberg il compagno di squadra Valtteri . Prima vittoria stagionale per il britannico ... Highlights Gara F1 Gran Premio di Stiria 2020 : Hamilton vince - disastro Ferrari (VIDEO) Il video con gli Highlights della Gara del Gran Premio di Stiria 2020, secondo appuntamento stagionale col Mondiale di Formula 1. Al Red Bull Ring di Spielberg a vincere è Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas e Max Verstappen. disastrosa, ...

SkySportF1 : Hamilton, dominio incontrastato? Ferrari ritirate, che lotta per il podio tra Bottas e Verstappen! L'ordine d'arriv… - SkySportF1 : Hamilton, pugno alzato sul podio contro razzismo nel GP Austria (Stiria). FOTO #SkyMotori #F1 #Formula1 #AustrianGP - Eurosport_IT : ??????? Prima vittoria stagionale per Hamilton, è doppietta con Bottas nel GP della Stiria! ?? Verstappen terzo, Ferra… - repubblica : F1, Gp Stiria: dominio Hamilton e doppietta Mercedes. Disastro Ferrari: contatto al via Leclerc-Vettel e fuori entr… - augusto_amato : Gp di Stiria, doppietta Hamilton-Bottas. Disastro Ferrari, incidente Leclerc-Vettel alla terza curva -