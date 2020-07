GP Stiria, Hamilton vince davanti a Bottas e Verstappen (Di domenica 12 luglio 2020) Lewis Hamilton domina il GP di Stiria conquistando l’85esima vittoria della sua straordinaria carriera, a -6 dal record di Michael Schumacher. Il sei volte campione del mondo non saliva sul podio dell’A1 Ring dal 2016, anno della sua ultima vittoria in Austria. Dopo le straordinarie qualifiche di ieri, il campione del mondo ha massimizzato il risultato mantenendo il controllo della gara dal primo all’ultimo giro. L’inglese è ora a 37 punti, a sei lunghezza dal leader Valtteri Bottas arrivato secondo grazie ad un’ottima strategia del suo muretto box, riuscendo poi a superare nel finale Max Verstappen. L’olandese non ha mai dato l’impressione di poter reggere il ritmo gara delle Mercedes e nel finale ha dovuto cedere anche al finlandese che montava gomme più ... Leggi su sport.periodicodaily

Gp Stiria : Hamilton sulla ‘passarella’ di Spielberg davanti a Bottar e Verstappen. Disastro Ferrari “Tornare a vincere qui, dopo le difficoltà dello scorso fine settimana, significa molto. Adoro i back to back, sarà bellissimo correre già la settimana prossima in Ungheria. Grazie al mio team, la Mercedes e a tutti i ...

