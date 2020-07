Formula 1, doppietta Mercedes in Austria. Disastro Ferrari: contatto tra Leclerc e Vettel e ritiro (Di domenica 12 luglio 2020) Formula 1, il GP d’Austria: dominio di Lewis Hamilton che chiude davanti a Bottas e Verstappen. Ferrari fuori al primo giro. SPIELBERG – Riscatto di Lewis Hamilton che va a vincere il GP d’Austria, secondo appuntamento con il Mondiale di Formula 1, Dominio da parte del pilota britannico che non ha mai lasciato la prima posizione. Bottas e Verstappen sul podio. Disastro da parte della Ferrari. Un contatto tra Leclerc e Vettel al primo giro mette fuori causa entrambi i piloti. Il racconto del Gran Premio d’Austria Partenza tranquilla per Lewis Hamilton che conserva la prima posizione davanti a Verstappen e Sainz. Inizio in salita, invece, per la Ferrari ... Leggi su newsmondo

