Elezioni presidenziali in Polonia, per gli exit poll è testa a testa tra sovranisti ed europeisti (Di domenica 12 luglio 2020) Secondo gli exit poll, il presidente sovranista è avanti con il 50,4% di voti rispetto al sindaco di Varsavia, moderato e filoeuropeo (49,6%). I risultati all’alba. Affluenza mai vista: 70 per cento Leggi su corriere

Elezioni presidenziali in Polonia - testa a testa tra Duda e Trzaskowski Secondo i primi exit poll i due rivali divisi solo da alcuni decimi di punto. Il leader del partito di governo sovranista contrapposto allo schieramento moderato del sindaco di Varsavia

Secondo i primi exit poll i due rivali divisi solo da alcuni decimi di punto. Il leader del partito di governo sovranista contrapposto allo schieramento moderato del sindaco di Varsavia Elezioni presidenziali Polonia : si andrà al ballottaggio il 12 Luglio Sebbene il risultato ufficiale lo avremo solo mercoledì, è quasi certo che le Elezioni presidenziali in Polonia si consumeranno in un ballottaggio tra Duda e Trzaskowski Il cambiamento che gli osservatori auspicavano di vedere dopo le ...

Sebbene il risultato ufficiale lo avremo solo mercoledì, è quasi certo che le in si consumeranno in un tra Duda e Trzaskowski Il cambiamento che gli osservatori auspicavano di vedere dopo le ... Gli exit poll delle elezioni presidenziali in Polonia dicono che si andrà al ballottaggio Domenica 28 giugno in Polonia ci sono state le elezioni presidenziali, rimandate di un mese e mezzo circa rispetto alla data inizialmente prevista a causa dell’emergenza legata al coronavirus. Secondo gli exit poll nessuno dei candidati ...

you_trend : ?? #BREAKING ???? #Polonia, ballottaggio delle elezioni presidenziali - exit poll Ipsos Andrzej #Duda (Diritto e Gius… - Corriere : Elezioni presidenziali in Polonia, è testa a testa tra sovranisti ed europeisti - ilpost : Stavolta c’è un’elezione vera in Bielorussia? - marioricciard18 : RT @AttilioGeroni: #Poland. Elezioni presidenziali too close to call secondo exit poll. La mela polacca spaccata a metà. Speriamo che a dec… - Segnoesogno : RT @you_trend: ?? #BREAKING ???? #Polonia, ballottaggio delle elezioni presidenziali - exit poll Ipsos Andrzej #Duda (Diritto e Giustizia): 5… -