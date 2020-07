Diego Lopez: «Noi rassegnati? Un’esagerazione. Credo ancora alla salvezza» – VIDEO (Di domenica 12 luglio 2020) Diego Lopez non perde le speranze dopo la sconfitta del suo Brescia contro la Roma: il tecnico crede alla salvezza Diego Lopez non perde le speranze dopo la sconfitta del suo Brescia contro la Roma. Queste le parole del tecnico delle Rondinelle sulla salvezza. «Abbiamo degli scontri diretti in cui dobbiamo farci trovare pronti. Prima abbiamo il derby, poi affronteremo le altre squadre. Dobbiamo avere la testa per credere in quello che stiamo facendo. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, dobbiamo puntare a farlo in tutte le partite». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Brescia-Roma - i convocati di Diego Lopez : out Cistana - Alfonso - Bisoli e Balotelli Sono ventidue i calciatori convocati dall’allenatore Diego Lopez per il match che vedrà il suo Brescia e la Roma scendere in campo allo stadio Rigamonti alle 19:30 di sabato 11 luglio in occasione della trentaduesima giornata di Serie ...

Sono ventidue i calciatori dall’allenatore per il match che vedrà il suo Brescia e la Roma scendere in campo allo stadio Rigamonti alle 19:30 di sabato 11 luglio in occasione della trentaduesima giornata di Serie ... Brescia Roma - i convocati di Diego Lopez : out Cistana - Bisoli e Alfonso Diego Lopez ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida contro la Roma in programma domani sera Domani sera il Brescia affronterà la Roma al Rigamonti per cercare punti utili per una miracolosa salvezza. Diego Lopez ha ...

ha diramato l’elenco dei giocatori per la sfida contro la in programma domani sera Domani sera il affronterà la al Rigamonti per cercare punti utili per una miracolosa salvezza. ha ... Diego Lopez : «Roma ultima spiaggia? No - per la salvezza è ancora tutto aperto» Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato alla vigilia del match contro la Roma. Queste le sue parole Diego Lopez, tecnico del Brescia, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma. Queste le sue parole. salvezza – «ultima ...

CalcioNews24 : Brescia, Diego Lopez: «Dobbiamo credere nella salvezza» - CalcioPillole : #BresciaRoma Le parole di Diego #Lopez in conferenza stampa a fine match:“Non è l’ultima spiaggia. Abbiamo altre… - siamo_la_Roma : ?? Il tecnico del #Brescia ha qualcosa da ridire ?? “Sulla giocata del gol di Fazio c’era fallo su #Sabelli” ???? Le… - Dario81415894 : RT @AleCat_91: Diego Lopez? Mi piace. Mate, relax, un Lorenzo Llamas educato, col suo relax e serenità va contro quel merdosissimo mito del… - sportli26181512 : Brescia, Lopez: 'Squadra demotivata? Mi sembra esagerato, il mio futuro...': Diego Lopez, tecnico del Brescia, è...… -