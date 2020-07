Berlusconi a Conte: «Il governo deve rispettare la Costituzione, basta con le forzature» (Di domenica 12 luglio 2020) L’emergenza coronavirus «tutt’altro che risolta e che potrebbe anzi riproporsi in forma drammatica», non può «diventare un pretesto per una sostanziale sospensione di alcune fondamentali garanzie costituzionali, prima fra le quali un chiaro e trasparente controllo del Parlamento sulle decisioni dell’esecutivo». Lo scrive il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in una lettera al quotidiano La Stampa. Berlusconi: «Dal governo decisioni contraddittorie» «Il governo Conte ha fin qui scelto di evitare passaggi parlamentari, con il ricorso allo strumento del Dpcm, ma non per questo ha guadagnato in velocità né in efficienza delle decisioni. Un voto alle Camere – con la dichiarata disponibilità ... Leggi su secoloditalia

Scontro sullo stato di emergenza - altolà di Berlusconi : 'Conte rispetti la Costituzione' La proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre per contrastare il coronavirus non piace alle opposizioni e accende lo Scontro politico. Dopo le critiche della presidente del Senato Elisabetta ...

La proroga dello di fino al 31 dicembre per contrastare il coronavirus non piace alle opposizioni e accende lo politico. Dopo le critiche della presidente del Senato Elisabetta ... Berlusconi : "Conte rispetti la Costituzione" Garantire la salute pubblica “anche con mezzi straordinari, adeguati alla gravità della situazione” non può diventare “un pretesto per una sostanziale sospensione di alcune fondamentali garanzie costituzionali, prima ...

Garantire la salute pubblica “anche con mezzi straordinari, adeguati alla gravità della situazione” non può diventare “un pretesto per una sostanziale sospensione di alcune fondamentali garanzie costituzionali, prima ... Berlusconi “accerchiato” dalle sirene : dopo Prodi - a corteggiarlo ci sono Conte e i renziani dopo Romano Prodi, tocca a Giuseppe Conte. Uno dopo l’altro, dal Prof al premier, passando per Italia Viva. Per Silvio Berlusconi è il momento degli elogi, Ulisse e le sirene. Desta quantomeno perplessità l’improvviso ...

NicolaPorro : #Coronavirus,bloccati gli arrivi da 13 Paesi ma il #governo si dimentica del Pakistan.Intanto il comitato tecnico s… - HuffPostItalia : Berlusconi: 'Conte rispetti la Costituzione' - LegaSalvini : #SALVINI “VOTO A SETTEMBRE, CONTE DANNO PER IL PAESE. NOI MAI COL PD” - ilpensologo : Berlusconi, altolà a Conte 'Rispetti la Costituzione'. Incontrastato Re della battuta. #Torino #Pensologia… - bizcommunityit : Silvio Berlusconi contro Giuseppe Conte: 'Stato d'emergenza? Forzatura inaccettabile della Costituzione' -