Anticipazioni Una Vita mercoledì 15 luglio 2020 (Di domenica 12 luglio 2020) Mercoledì 15 luglio 2020 – La reazione di Genoveva: Genoveva scopre che Ursula ha vissuto a sua insaputa nella sua casa e di conseguenza l’affronta trattandola male. Così Ursula è costretta a confessare alle altre cameriere il suo stato di indigenza. Successivamente tutto il quartiere inizia ad interrogarsi sulla malattia che sembra aver colpito il Palacios. C’è qualcuno che è pronto a giurare che si tratta in realtà di una farsa? Ma per quale motivo lo avrebbe fatto? Iniziano a circolare le prime ipotesi e supposizioni su una verità tenuta troppo a lungo nascosta e sottaciuta. L'articolo Anticipazioni Una Vita mercoledì 15 luglio 2020 News Programmi Tv. Leggi su anticipazioni

zazoomnews : Una Vita Anticipazioni dal 13 al 18 luglio 2020: Cinta viene aggredita! - #Anticipazioni #luglio #2020: #Cinta - Teleblogmag : Ursula é ormai allo sbando e nonostante questo continua a mentire ma non durerà molto. Iscriviti al nostro canale T… - VicolodelleNews : Anticipazioni ‘#TemptationIsland': Ciavy e Valeria Liberati oggi sono ancora fidanzati? E Alessandro Basciano? Arri… - infoitcultura : Una Vita, anticipazioni oggi 12 luglio: colpo di scena di Genoveva! - zazoomblog : Una Vita anticipazioni oggi 12 luglio: colpo di scena di Genoveva! - #anticipazioni #luglio: #colpo #scena -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Una

Nuova settimana di programmazione per le mezze puntate di Beautiful, sempre nel pomeriggio di Canale 5. La verità sulla figlia di Hope comincia a essere scoperta da sempre più persone. Continua la pro ...Il pubblico di Canale5 era in attesa di vedere le repliche de L’Isola di Pietro 2 ma alla fine Gianni Morandi e i suoi sono rimasti in un angolo per lasciare spazio alle repliche di un vecchio film. C ...