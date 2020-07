Vogliono contestare le “sentinelle in piedi” di Torino, ma imbrattano le auto di piazza Paleocapa (Di sabato 11 luglio 2020) Blitz nella notte tra giovedì e venerdì 10 luglio contro le sentinelle in piedi a Torino, che però si è trasformato in una vandalizzazione che ha visto come vittime persone che con c’entrano nulla con l’iniziativa. I fatti. Stasera, sabato 11 luglio, alle 21, è prevista in piazza Paleocapa, in pieno centro cittadino, una manifestazione delle sentinelle in piedi, contro il DdL Zan. Così collettivi femministi vicini all’estrema sinistra hanno sanzionato il luogo del ritrovo, con scritte e gavettoni di vernice rosa, nonostante la zona sia tra le più controllate per via delle tante telecamere presenti. Obiettivo dei contestatori la statua a Pietro Paleocapa, ma i gavettoni pieni di vernice rosa, hanno solo sfiorato il monumento, mentre non hanno ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Vogliono contestare le “sentinelle in piedi” di Torino, ma imbrattano le auto di piazza Paleocapa - Alby51832372 : @GiorgiaMeloni Ma poi dico, ma cosa vi hanno fatto di male le statue? Questa è ignoranza bella e buona se si vogli… - decarolisvalter : @UmbertoNew Possono contestare chi vogliono se ne hanno prove e non perchè ''mia mamma dice''. Questo ne scaturisc… - Paololotti08 : @tufotufino @blackblod_64 @12tmimi Leggere i commenti che si vogliono contestare, pare brutto vedo - GabrieleDAgos12 : @ValentinoPelli2 Vorrei correggere in sessantenni. Le contestazioni giovanili da sempre sono un mix di ideologia e… -

