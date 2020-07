Trump ha commutato la pena di Roger Stone (Di sabato 11 luglio 2020) Il suo ex consigliere, condannato a oltre tre anni nell'inchiesta sulla Russia, non dovrà andare in carcere Leggi su ilpost

ilpost : Trump ha commutato la pena di Roger Stone - LaStampa : Il presidente ha commutato la pena detentiva del suo amico di lunga. Era stato condannato lo scorso febbraio a tre… - miconsentatwitt : RT @Open_gol: Il presidente Usa ha commutato la condanna per il suo ex consigliere «trattato in modo ingiusto» - akenatoth : RT @Open_gol: Il presidente Usa ha commutato la condanna per il suo ex consigliere «trattato in modo ingiusto» - Open_gol : Il presidente Usa ha commutato la condanna per il suo ex consigliere «trattato in modo ingiusto» -