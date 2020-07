TRON 3: Jared Leto celebra la saga e alimenta le speranze legate al sequel (Di sabato 11 luglio 2020) Jared Leto ha alimentato le ipotesi che TRON 3 verrà realizzato celebrando l'anniversario dell'uscita del primo film. Jared Leto ha alimentato le ipotesi relative al suo possibile coinvolgimento in TRON 3 dopo aver condiviso un tributo al film originale. Il premio Oscar ha infatti pubblicato online un post in cui dichiara: "38 anni fa è stato distribuito questo film, ha alimentato la mia immaginazione e cambiato la mia vita. Buon anniversario all'unico e solo TRON". Il possibile terzo capitolo di TRON è da tempo in fase di sviluppo e il produttore musicale Mitchell Leib aveva confermato che esiste una sceneggiatura e che i vertici di Disney starebbero valutando la ... Leggi su movieplayer

