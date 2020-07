Tennis, esibizione Thiem’s 7: Berrettini sconfitto in semifinale da Rublev (Di sabato 11 luglio 2020) Terminata la seconda semifinale dell’esibizione Thiem’s 7, torneo organizzato dall’austriaco Dominic Thiem a Kitzbuehel. La partita che ha visto scontrarsi Matteo Berrettini e Andrey Rublev era iniziata venerdì, ma la pioggia ha portato a diverse interruzioni, fino alla sospensione e al rinvio al giorno seguente. Il maltempo ha posticipato ulteriormente il match, conclusosi nel pomeriggio di sabato 11 luglio. I due Tennisti sono tornati in campo sul punteggio di 6-4 2-1 ed il russo si è portato subito sul 2-2. Match molto combattuto, che ha visto Rublev passare in vantaggio, salvo poi essere ripreso da Berrettini. Tira e molla durato fino al 5-5, con il russo a fare la voce grossa nell’undicesimo game, vinto a zero. Vittoria ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Tennis esibizione Anna Veith a Kitzbuehel per il... tennis: eccola ad ammirare Dominic Thiem nel torneo esibizione NEVEITALIA.IT Tennis, Bett1ACES 2020: i favoriti. Thiem candidato numero uno, curiosità per il rientro di Sinner

Da lunedì 13 luglio comincerà il torneo di tennis di esibizione denominato Bett1ACES 2020, che si concluderà domenica 19 luglio. Il format della manifestazione con sede a Berlino è molto particolare: ...

Scommesse, 24 segnalazioni nelle esibizioni. E la TIU cambia nome

La mancanza di tornei ufficiali non sembra aver fermato la corruzione nel mondo del tennis, anzi. Sono 24 le segnalazioni di possibili combine in tornei di esibizioni nel periodo compreso tra aprile e ...

