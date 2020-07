Stato d’emergenza Coronavirus: la conferma del premier Giuseppe Conte arriva proprio in queste ore (Di sabato 11 luglio 2020) Coronavirus, prorogato lo Stato di emergenza in Italia. Dovrebbe essere Stato esteso fino al 31 dicembre perché non si può ancora cantare vittoria contro il visrus che ha colpito anche il Bel Paese. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, che ha anticipato la possibilità di nuovi Dpcm in arrivo. La notizia viene diffusa da Il Messaggero. Un passaggio necessario, fortemente voluto dallo stesso Comitato Tecnico Scientifico, in aggiunta al Ministero della Salute. Una proroga dello Stato di emergenza, questo è quanto è emerso in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal premier Giuseppe Conte durante il sopralluogo a Venezia: “È una decisione collegiale che va prese in Cdm. ... Leggi su caffeinamagazine

L’allarme di Ricciardi : «Il coronavirus durerà anni - indispensabile proroga stato d’emergenza» «Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni . La proroga dello stato d’emergenza per il coronavirus è assolutamente indispensabile perché siamo ancora in una fase di crescita mondiale della pandemia e in ...

«Siamo di fronte a un evento epocale che durerà . La dello d’emergenza per il è assolutamente perché siamo ancora in una fase di crescita mondiale della pandemia e in ... Giulio Tarro : «Chi ha consigliato a Conte di prorogare uno stato d’emergenza che non esiste?» Si va verso la proroga dello stato d’emergenza al 31 dicembre. E di conseguenza dello smart working, per dipendenti pubblici e privati ancora chiusi a casa. «Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo stato di emergenza per ...

Si va verso la proroga dello d’emergenza al 31 dicembre. E di conseguenza dello smart working, per dipendenti pubblici e privati ancora chiusi a casa. «Ragionevolmente, ci sono le condizioni per proseguire lo di emergenza per ... Stato d’emergenza prorogato fino al 31 dicembre : l’opposizione protesta dopo l’annuncio di Conte Il premier Giuseppe Conte proroga lo Stato d’emergenza dovuto al covid-19 fino al 31 dicembre 2020. Il 31 luglio 2020 avrebbe dovuto segnare la fine dello Stato di emergenza, ma i nuovi focolai e la paura per una seconda ondata rischiano di ...

borghi_claudio : Il @fatequalcosa del giorno mi pare sia il 'non votate lo stato d'emergenza'. Lo stato d'emergenza non è una legge… - repubblica : ?? Covid, l'annuncio di Conte: lo stato d'emergenza sarà prorogato al 31 dicembre - HuffPostItalia : Coronavirus, Ricciardi: “Siamo di fronte a un evento epocale che durerà anni, la proroga dello stato d’emergenza è… - SooMicchi : RT @AllStarsLA: Cazzo vi lamentate dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre che abbiamo focolai ogni due per tre, non sapete tenere una… - Sergio13011247 : RT @HuffPostItalia: 'Con le tensioni sociali alle porte sarebbe anomalo conferire poteri speciali a Conte con la proroga dello stato d'emer… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato d’emergenza Lo spreco (tutto italiano) di Mario Draghi. I graffi di Damato Policymakermag