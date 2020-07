Serie A, la Roma strapazza il Brescia (ormai in B): Zaniolo, primo gol dopo l'infortunio (Di sabato 11 luglio 2020) Se segna pure Kalinic, allora il Brescia può considerarsi già in Serie B. Il sostituto di Dzeko è stato disastroso in questa stagione, ma stavolta c'è stata gloria anche per lui nel 3-0 inflitto dalla Roma alle Rondinelle. dopo un primo tempo concluso in parità, il secondo è stato a senso unico: Fazio l'ha sbloccata al 48esimo, dopodiché i giallorossi hanno preso il largo trovando prima il raddoppio con Kalinic (il fatto di essere stato dimenticato a due passi dalla porta gli ha consentito di segnare nonostante un controllo sballato) e poi il tris con Zaniolo. Il quale ha trovato il primo gol post-infortunio: una gioia grande per il talento azzurro, che sta ritrovando velocemente il ... Leggi su liberoquotidiano

Highlights e gol Brescia-Roma 0-3 : Serie A 2019/2020 (VIDEO) Il video dei gol e degli Highlights di Brescia-Roma 0-3, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019 / 2020 . Kalinic e compagni trovano il secondo successo consecutivo e rilanciano le ambizioni di Europa della squadra ...

Il video dei gol e degli di 0-3, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di A / . Kalinic e compagni trovano il secondo successo consecutivo e rilanciano le ambizioni di Europa della squadra ... Pagelle Brescia-Roma 0-3 : voti e tabellino Serie A 2019/2020 Le Pagelle , i voti , il tabellino , le ammonizioni e i gol di Brescia-Roma 0-3, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A 2019 / 2020 . Al Rigamonti la squadra di Paulo Fonseca si sblocca nella ripresa e porta a casa la ...

Le , i , il , le ammonizioni e i gol di 0-3, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di A / . Al Rigamonti la squadra di Paulo Fonseca si sblocca nella ripresa e porta a casa la ... Risultati Serie A - 32ª giornata LIVE : non si sblocca Brescia-Roma - la classifica Risultati Serie A – La stagione entra sempre più nel vivo, si decidono gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Nel primo match colpo grosso del Sassuolo che ha vinto sul campo della Lazio, biancocelesti ...

Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - SkySport : Probabili formazioni di Brescia-Roma - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - LAROMA24 : Brescia-Roma: primo clean sheet in trasferta nel 2020 per i giallorossi. Terzo gol in trasferta per Fazio su 10 tot… - Gazzetta_it : Top&Flop #Roma #BrunoPeres domina sulla fascia, #Ibanez da brividi: piacerebbe a Dario Argento -