"Scommessa vinta". Gualtieri, sei serio? Si fa offrire il caffè dal barista: travolto d'insulti (Di sabato 11 luglio 2020) "Scommessa vinta". Roberto Gualtieri esulta pure e pubblica la foto con il suo barista di fiducia su Facebook. "Il governo continua a lavorare per la ripresa dell'economia e per sostenere i lavoratori e le imprese - scrive il ministro dell'Economia del Pd -. Perché la vera Scommessa che dobbiamo vincere è quella di uscire da questa crisi tutti insieme". Il titolare del bar davanti alla sede del Mef a Roma poco prima dell'approvazione del Decreto Rilancio aveva chiesto notizie sulle misure che il governo stava predisponendo per fronteggiare la crisi economica. Durante quell'incontro i due avevano fatto una Scommessa: "Se riceverò effettivamente quello che lei dice, ministro, le offrirò il caffè!", ... Leggi su liberoquotidiano

Napoli - maggio dei monumenti online : “Una scommessa vinta” Tempo di lettura: 2 minuti Napoli – “ maggio dei monumenti 2020, la ventiseiesima edizione dell’appuntamento più importante della primavera napoletana, è stato una sfida e alla fine possiamo dire una scommessa ...

Tempo di lettura: 2 minuti – “ dei 2020, la ventiseiesima edizione dell’appuntamento più importante della primavera napoletana, è stato una sfida e alla fine possiamo dire una ... SpaceX - la scommessa vinta di Elon Musk ed il pensiero di Saccoccia Il lancio dello SpaceX è la scommessa vinta di Elon Musk. Il pensiero di Saccoccia (ASI): “Adesso lo spazio è più vicino per tutti” Una scommessa vinta e una nuova era per il mondo dello Spazio: questo il grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Scommessa vinta Gualtieri: "Con il dl Rilancio vinta la scommessa". E il barista gli offre il caffè AGI - Agenzia Italia Fase 3: Gualtieri, a settori ristorazione e turismo aiuti tangibili per ripartire, scommessa con barista vinta

Roma, 11 lug 14:16 - (Agenzia Nova) - "Il 13 maggio scorso, a poche ore dal Consiglio dei ministri che avrebbe approvato il decreto Rilancio, mi sono fermato a prendere un caffè in un bar davanti la s ...

