«Piazzale Loreto per Giorgia Meloni»: altri insulti dai cosiddetti “intellettuali” di sinistra (Di sabato 11 luglio 2020) Non importa che tutte le forze politiche senza distinzioni e che l’intero governo, nella sede istituzionale della Camera, abbiano espresso la loro solidarietà a Giorgia Meloni e FdI per il violento attacco subito da un articolo del Fatto Quotidiano, in cui si auspicava l’uso dello “schioppo” contro gli esponenti della destra. In molti ambienti della sinistra quelle nette parole di condanna sembrano non essere pervenute. Così, anche all’indomani di quell’ampia riflessione sui rischi di certi incitamenti alla violenza, c’è stato chi ha ritenuto di rilanciarli. Rivendicando di sottoscrivere “ogni parola di quell’articolo”. Quelli che invocano Piazzale Loreto per Giorgia Meloni Fra questi vi ... Leggi su secoloditalia

LucaCharmedFan : RT @SecolodItalia1: «Piazzale Loreto per Giorgia Meloni»: altri insulti dai cosiddetti “intellettuali” di sinistra - SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: «Piazzale Loreto per Giorgia Meloni»: altri insulti dai cosiddetti “intellettuali” di sinistra - SecolodItalia1 : «Piazzale Loreto per Giorgia Meloni»: altri insulti dai cosiddetti “intellettuali” di sinistra… - GiancarloMoroni : @GiancarloMaren2 @CaioGCM @Facebook Piazzale Loreto è grande, c’è posto per tutti voi - Paololotti08 : @PieroSansonetti Sansonetti concordo con lei, ma ho seri dubbi sulla buona compagnia, visti gli autori di certi com… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazzale Loreto «Piazzale Loreto per Giorgia Meloni»: altri insulti dai cosiddetti "intellettuali" di... Il Secolo d'Italia Fdi, Lettera22: imbarazzante silenzio Fnsi e Odg sul "Fatto"

Roma, 9 lug. (askanews) - "Nel nome dell'antifascismo si istiga alla violenza, nel silenzio assordante di Fnsi e Odg. L'associazione di giornalisti Lettera22 - si legge in una nota . condanna le parol ...

Santanchè: «La Meloni a testa in giù? Travaglio si deve solo vergognare, c’è un limite a tutto»

«Lo sconcerto è in due frasi chiave che riportano testualmente: … dovrebbero intervenire i partigiani del cln con lo schioppo. E, non contenti a chiusura articolo … non si è mai visto un pesce che si ...

Roma, 9 lug. (askanews) - "Nel nome dell'antifascismo si istiga alla violenza, nel silenzio assordante di Fnsi e Odg. L'associazione di giornalisti Lettera22 - si legge in una nota . condanna le parol ...«Lo sconcerto è in due frasi chiave che riportano testualmente: … dovrebbero intervenire i partigiani del cln con lo schioppo. E, non contenti a chiusura articolo … non si è mai visto un pesce che si ...