Movimento Neoborbonico chiede di aprire un’inchiesta per insulto del tesserato dell’Atalanta (Di sabato 11 luglio 2020) “Terrone del ca**o”. Questo l’insulto di un membro dello staff dell’Atalanta verso un tifoso che aveva chiesto al tecnico Gian Piero Gasperini “di non regalarla come al solito” facendo riferimento alla sfida di stasera tra Juventus e Atalanta. Il Movimento Neoborbonico non ci sta e ha deciso di inviare alla Procura della Federazione Italiana Gioco Calcio la richiesta di aprire un’inchiesta. Richiesti provvedimenti urgenti e severi ai danni della società bergamasca: un offesa grave e un potenziale reato riferiscono gli autori della richiesta. Leggi su sportface

