Lombardia in guardia sul coronavirus: apre, ma con cautela (Di sabato 11 luglio 2020) Da oggi riammessi anche gli sport di contatto: sì ad allenamenti e partite, anche al chiuso, purché in assenza di sintomi nei tre giorni precedenti. Via libera al divertimento ma con responsabilità, ... Leggi su tg.la7

petergomezblog : #Lombardia, indagato il cognato di Fontana per la fornitura di camici alla Regione. La guardia di finanza acquisisc… - fattoquotidiano : LOMBARDIA Macché regalo. La Guardia di Finanza in Regione [di @gigi_gno] #edicola #9luglio - fattoquotidiano : Lombardia, guardia di finanza in Regione sul caso dei camici forniti dalla società del cognato di Fontana. Acquisit… - lindaeciao : RT @dukana2: #Lombardia, indagato il cognato di #Fontana del #Cessidestra per la fornitura di camici alla #Regione. La guardia di finanza a… - kontross : RT @ElioLannutti: Lombardia, indagato il cognato di Fontana per la fornitura di camici alla Regione -