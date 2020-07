Lite prima della partita con la Juve, contro l'Atalanta si muove la procura Figc (Di domenica 12 luglio 2020) La procura federale della Figc, guidata da Giuseppe Chinè, si è attivata su un episodio accaduto nella sera dell'11 luglio a Bergamo, poco prima della partita con la Juventus finita 2-2. Il procedimento è già aperto per un dirigente individuato dalla procura nel team manager Mirco Moioli e nei confronti del club per responsabilità oggettiva. Sulla vicenda, che verrà ricostruita grazie anche ai video pubblicati in rete, potrebbe essere contestata la violazione agli artt. 4 e 28 del Codice di giustizia sportiva. Leggi su tg24.sky

Accuse e insulti tra un tifoso del Napoli e lo staff dell’Atalanta, poco ore prima della partita con la Juventus: un supporter azzurro ha avvicinato l’allenatore Gasperini alla stazione di Treviglio.

Gasperini: "Il diverbio col tifoso del Napoli? Vedrete quando viene fuori chi è"

Il tecnico dell'Atalanta parla della lite con un tifoso prima della partenza per Torino e dell'insulto razzista pronunciato da un dirigente nerazzurro: "Io non sono coinvolto. Abbiamo invitato la pers ...

