Istat: primi segnali di ripresa A giugno migliorano tutti i settori (Di sabato 11 luglio 2020) Nelle ultime settimane, i dati disponibili sull'andamento dell'economia mondiale hanno iniziato a registrare i primi segnali di ripresa dell'attività produttiva legati al progressivo allentamento del lockdown. Permangono limitazioni agli spostamenti internazionali che producono effetti negativi su trasporti aerei e turismo. Lo rileva l'Istat nella nota... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

nbisogni : RT @cgilnazionale: #Istat I dati certificano il cataclisma industriale dovuto al #coronavirus e indicano primi segnali di ripartenza. @emil… - giovanniespos21 : RT @cgilnazionale: #Istat I dati certificano il cataclisma industriale dovuto al #coronavirus e indicano primi segnali di ripartenza. @emil… - giudiiiiiiiii : @ItexaMaurizio @nigno11 @IDK_Italy @VincenzoVitale_ Anche x quelli italiani ne parliamo a fine anno ;) da me marzo… - antonioamantini : RT @cgilnazionale: #Istat I dati certificano il cataclisma industriale dovuto al #coronavirus e indicano primi segnali di ripartenza. @emil… - Affaritaliani : Istat: primi segnali di ripresa A giugno migliorano tutti i settori -

Ultime Notizie dalla rete : Istat primi

Patruno, direttore dell’hotel Royal: sono briciole rispetto al solito «I nostri clienti inglesi disdicono, ma assicurano: è solo un arrivederci» il manager Il turismo straniero, capace di portare in ...La pandemia da coronavirus continua a imperversare oltreoceano, nel subcontinente indiano, in Russia. Sale sempre più pressante la domanda di come preparare il mondo di domani, perché come ha detto pa ...