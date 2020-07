Il Regno Unito Sceglie di uscire dal Programma Di Vaccinazione COVID-19 Dell’UE (Di sabato 11 luglio 2020) LONDRA / BRUXELLES – Secondo alcune fonti ben informate, il governo del Regno Unito ha respinto la possibilità di aderire al Programma di Vaccinazione contro il coronavirus dell’Unione europea a causa delle preoccupazioni relative a “costosi ritardi”. L’UE sta pianificando di spendere circa 2 miliardi di euro (1,8 miliardi di sterline) per l’acquisto anticipato di vaccini che sono in fase di sperimentazione per conto dei 27 Stati membri. Sono in corso negoziati con Bruxelles, ma si ritiene che Alok Sharma, il segretario commerciale, abbia rinunciato all’opportunità, secondo The Daily Telegraph. La Commissione europea dovrebbe essere informata venerdì. La decisione di non partecipare potrebbe provocare una reazione tra i parlamentari ... Leggi su databaseitalia

_Valealizzi_ : RT @tulipsshades: Ed Westwick, originario del Regno Unito, ha finto per tutte le 6 stagioni un perfetto accento americano; per farlo l'atto… - DatabaseItalia : LONDRA / BRUXELLES - Secondo alcune fonti ben informate, il governo del Regno Unito ha respinto la possibilità di a… - agenzia_nova : #RegnoUnito #Johnson dovrebbe annunciare delle novità la prossima settimana, presumibilmente un nuovo allentamento… - tulipsshades : Ed Westwick, originario del Regno Unito, ha finto per tutte le 6 stagioni un perfetto accento americano; per farlo… - ologrammi : RT @gustinicchi: Ora sappiamo da un tribunale del Regno Unito che la campagna Clinton ha organizzato per l'ex MI6 Christopher Steele la cre… -

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito "Mangiate al ristorante, paga il ministro": 50% di sconto in Regno Unito per far ripartire l'economia la Repubblica Apple nel Regno Unito ha guadagnato un miliardo e mezzo l’anno scorso, ma potrebbe non pagare tasse

Nei prossimi giorni Apple è destinata nuovamente a far discutere a causa del rapporto fiscale che intrattiene con i Paesi dove vende i suoi prodotti e servizi. Da sempre in realtà la casa di Cupertino ...

Kosovo: ambasciatori del Quintetto invitano a smorzare i toni del dibattito politico

Pristina, 11 lug 10:26 - (Agenzia Nova) - Le ambasciate d’Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti – il cosiddetto Quintetto – chiedono ai leader politici kosovari di affrontare le tante s ...

Nei prossimi giorni Apple è destinata nuovamente a far discutere a causa del rapporto fiscale che intrattiene con i Paesi dove vende i suoi prodotti e servizi. Da sempre in realtà la casa di Cupertino ...Pristina, 11 lug 10:26 - (Agenzia Nova) - Le ambasciate d’Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti – il cosiddetto Quintetto – chiedono ai leader politici kosovari di affrontare le tante s ...