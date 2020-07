“I nostri piani per usare i soldi del Mes”. Parla Speranza (Di sabato 11 luglio 2020) Economia ma non solo: c’è ragione o no per essere ottimisti sui prossimi mesi dell’Italia? Ieri pomeriggio abbiamo passato qualche minuto (47) al telefono con Roberto Speranza (linea sempre perfetta, con improvvise interferenze solo quando si è Parlato dell’eventuale ingresso di Berlusconi in maggio Leggi su ilfoglio

astro_paolo : Ancora una volta i nostri piani di viaggio sono saltati. Ci riproveremo all’inizio di agosto. Interessante come ogg… - gillieswifey : Io e @mvrtjna_ abbiamo deciso di raccontarvi i nostri piani futuri:tra 10 anni saremo sposate con Daniel e Paul e v… - busypalekiddo : @luigidimaio Le chiedo di aprire le frontiere alle coppie a distanza come il mio fidanzato ???? & io. Mi ha chiesto d… - itsvengenzz : Non era nei nostri piani pensarci ora, pensavamo di rimandare al prossimo anno, anche perché stiamo bene dove stiam… - GhostJR_ : RT @FNSBlog: @GhostJR_ @vincentcascett L'ammutinamento è stato appositamente pensato per evitare i sorteggi di champions. Stavamo per proce… -

Ultime Notizie dalla rete : nostri piani “I nostri piani per usare i soldi del Mes”. Parla Speranza Il Foglio Pronto il DPP sul Piano Urbanistico Generale: ora tocca agli Enti esprimersi

Con la videoconferenza di co-progettazione svoltasi l'8 luglio scorso tra i rappresentanti dei vari Enti pubblici coinvolti, entra nel vivo un ulteriore step che porterà al nuovo Piano Urbanistico Gen ...

L’UPO SI PREPARA ALL’ANNO ACCADEMICO CHE VERRÀ

Lezioni in presenza e live streaming, immatricolazioni e iscrizioni online, prolungamento dell’orario delle lezioni, ampliamento delle dotazioni tecnologiche hardware e software. Sono alcuni dei punti ...

Con la videoconferenza di co-progettazione svoltasi l'8 luglio scorso tra i rappresentanti dei vari Enti pubblici coinvolti, entra nel vivo un ulteriore step che porterà al nuovo Piano Urbanistico Gen ...Lezioni in presenza e live streaming, immatricolazioni e iscrizioni online, prolungamento dell’orario delle lezioni, ampliamento delle dotazioni tecnologiche hardware e software. Sono alcuni dei punti ...